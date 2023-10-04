В Москве прошла премьера фильма «Дурные деньги»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

3 октября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера нового фильма Крэйга Гиллеспи ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ, который уже завтра стартует в российском прокате.

Гостями премьеры стали Ирина Хакамада, Алена Апина с дочерью, Константин Белошапка, Анар, Карина Андоленко, Нина Ракова, Лиза Мартинес, Виктория Корлякова, Макар Хлебников, Елена Старостина, Елена Ксенофонтова, Евгения Малахова, Софья Донианц, Андрей Золотарев, Дмитрий Исхаков, Ситора Алиева, Иван Петухов, Олег Трофим, Ксения Ратушная, Андрей Батт и другие.

Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова

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04.10.2023