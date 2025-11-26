В Москве прошла премьера мелодрамы «Два мира, одно желание»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

25 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась российская премьера мелодрамы ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ.

Картину представила турецкая актриса Ханде Эрчел, для которой это уже второй визит в столицу в этом году. Компанию ей на сцене составили продюсеры Джан Окан и Джемаль Окан, а также заместитель генерального директора «Иви» по контенту Иван Гринин. Актер Метин Акдюльгер не смог присутствовать на премьере лично, но записал видеообращение, в котором поприветствовал гостей и поклонников на русском языке.

Гостями премьеры стали Мария Кожевникова, Анна Ещенко, Анастасия Решетова, Татьяна Яхина, Люси Пылаева, Мария Янковская и другие.

ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ выйдет в прокат уже 27 ноября.

Фото: Максим Кашин

26.11.2025