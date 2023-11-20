В Москве состоялась премьера фильма «Дворец»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

16 ноября в столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма ДВОРЕЦ Романа Полански.

Главные роли в проекте исполнили Микки Рурк, Фанни Ардан, Джон Клиз и Александр Петров, который представил картину гостям премьеры.

Гостями премьерного показа стали Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Дмитрий Маликов, Алла Михеева, Алена Хмельницкая, Анастасия Меськова, Александр Энберт, Дмитрий Исхаков, Зельфира Трегулова, Екатерина Кабак, Евгения Кривцова, Анна Чурина, Дарья Повереннова, Таня Геворкян, Яна Крайнова, Женя Малахова, Александра Киселева и другие.

ДВОРЕЦ выходит в прокат 23 ноября. Прокатчик – кинопрокатная компания «Про:взгляд».

Фото: Алексей Молчановский

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20.11.2023