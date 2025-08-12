В Москве состоялась премьера сериала «Дыши»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

11 августа в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера драматического сериала Okko «Дыши».

Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта – генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер кинокомпании «Место силы» Александр Сысоев, режиссер Анна Кузнецова, авторы сценария Елена Кондратьева и Светлана Штеба, а также актеры Марина Александрова, Петр Буслов, Евгения Аюнц, Никита Григорьев, Артем Федотов, Артемий Мильграм, Иван Фоминов, Наталья Земцова и другие.

Гостями показа стали Лев Зулькарнаев, Сабина Ахмедова, Марина Васильева, Максим Стоянов, Виктория Корлякова, Зоя Бербер, Сергей Чихачев, Павел Комаров, Лиза Шакира, Карина Александрова, Мария Кошина, Сергей Романович, Наталья Кудряшова, Елизавета Юрьева, Сергей Сельянов, Георгий Шабанов, Галина Стрижевская и другие.

«Дыши» дебютирует в онлайн-кинотеатре Okko c 15 августа.

Фото: пресс-служба Okko

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

12.08.2025