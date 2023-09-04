Состоялась премьера мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

1 сентября в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера анимационного фильма ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА.

По сюжету, таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.

Фильм представили звездные озвучанты Артур Бабич и Аня Покров, а среди гостей мероприятия присутствовали актриса Екатерина Климова, телеведущая Алена Водонаева, актриса Анастасия Бусыгина, певец Антон Зацепин, группа «Фабрика», актриса Анна Легчилова и многие другие.

ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА в кино с 14 сентября.

Фото: Ксения Угольникова

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

04.09.2023