Состоялась премьера мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»
Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»
1 сентября в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера анимационного фильма ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА.
По сюжету, таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.
Фильм представили звездные озвучанты Артур Бабич и Аня Покров, а среди гостей мероприятия присутствовали актриса Екатерина Климова, телеведущая Алена Водонаева, актриса Анастасия Бусыгина, певец Антон Зацепин, группа «Фабрика», актриса Анна Легчилова и многие другие.
ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА в кино с 14 сентября.
Фото: Ксения Угольникова
04.09.2023