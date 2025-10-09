В Москве состоялась премьера фильма «Эддингтон»

8 октября в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера нового фильма Ари Астера ЭДДИНГТОН.

Гостями мероприятия стали Михаил Тройник, Анастасия Микульчина, Артем Аксененко, Мария Андреева, Анна Бегунова, Ксения Суркова, Екатерина Шумакова, Ольга Никольская, Васса Бокова и другие.

Кинопрокатная компания Capella Film и онлайн-кинотеатр Amediateka выпустят картину в широкий российский прокат 16 октября.

Фото: пресс-служба Capella Film