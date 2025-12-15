В Москве состоялась светская премьера комедии «Елки 12»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

13 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера новой части франшизы страны ЕЛКИ 12.

Картину со сцены представили продюсеры Тимур Асадов, Лала Рустамова, Мария Затуловская, Дмитрий Пачулия и Ара Хачатрян, креативные продюсеры Жора Крыжовников и Петр Внуков, режиссеры Юрий Коробейников, Борис Дергачев, Ольга Долматовская и Андрей Силкин, актеры Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Дмитрий Журавлев, Мария Камова, Ольга Картункова, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая, Ирина Медведева, Мария Раскина, а также члены съемочной группы.

Гостями мероприятия стали Слава Копейкин, Кирилл Нагиев, Антон Богданов, Слава Копейкин, Евгений Кулик, Анастасия Крылова и многие другие.

ЕЛКИ 12 выйдут в прокат 18 декабря.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

15.12.2025