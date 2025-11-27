В Москве состоялась премьера комедии «Есть только МиГ»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

26 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера героической комедии ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ.

Картину со сцены представили режиссер Александр Жигалкин, продюсеры Владимир Тюлин и Игорь Угольников, актеры Владимир Ильин, Даниил Попов, Алексей Шевченков, Светлана Антонова, Антон Батырев, Алексей Дмитриев, Ольга Сухарева, а также члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Федор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Владимир Зайцев, Елена Лядова, Алексей Кравченко, Сергей Дорогов, Светлана Степанковская и многие другие.

В широкий прокат ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ выходит 27 ноября.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

