В Москве прошла премьера сериала «Этерна»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

1 июля в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера сериала «Этерна».

Фэнтези-проект гостям представили продюсер и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев, шоураннер и автор идеи Евгений Баранов, автор цикла книг «Отблески Этерны» Вера Камша, режиссёр Сергей Трофимов, креативный продюсер Никита Сугаков, а также актёры Евгений Стычкин, Павел Чинарёв, Валентина Ляпина, Ксения Трейстер, Иван Добронравов, Михаил Тройник, Иван Трушин, Алексей Лукин, Антон Рогачёв, Илья Виногорский, Федор Мишеев, Любовь Константинова, Данил Никитин, Антон Адасинский, Александр Рапопорт, исполнительница трека к сериалу BEARWOLF и многие другие.

Гостями премьеры стали Марк Эйдельштейн, Анна Седокова, Слава Копейкин, Влад Коноплев, Ольга Сутулова, Анна Банщикова, Гриша Верник, Прохор Шаляпин, Феликс Умаров, Владимир Мишуков, Яна Чурикова, Ангелина Мельникова, Денис Власенко, Mary Gu, GONE.Fludd, Снежана Самохина, Дарья Жовнер, Влада Лукина, Ярослав Могильников, Кузьма Котрелев, Анна Савранская, Анна Богомолова, Александра Киселева, Александр Алябьев, Амбарум Кабанян, Ксения Утехина, Константин Белошапка, Мария Мацель и другие.

«Этерна» дебютирует на «Кинопоиске» уже 5 июля.

Фото: Анна Темерина, Максим Кашин, Николай Зверков, Илья Медведев

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02.07.2025