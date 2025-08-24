В Москве состоялась премьера психологического триллера «Выход 8»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

23 августа в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоялась светская премьера фильма ВЫХОД 8.

Гостями мероприятия стали Михаил Тройник, Тимур Родригез, Екатерина Кабак, Ангелина Никонова, Александр Энберт, Ксения Суркова, Александра Власова, Анна Ещенко, Маша Андреева, Маша Кошина и другие.

После показа картины также состоялось онлайн-Q&A с режиссером Гэнки Кавамурой.

ВЫХОД 8 выйдет в прокат с 28 августа.

Фото: Геннадий Авраменко

