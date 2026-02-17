В Москве состоялась премьера семейного фильма «Дополнительное время»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

16 февраля в московском киноцентре «Октябрь» прошла светская премьера нового семейного фантастического фильма о хоккее – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

Производством фильма занималась кинокомпания AP Entertainment при участии кинокомпании «Наше кино» при поддержке Министерства культуры РФ и КХЛ. Выход фильма в широкий прокат запланирован на 19 февраля.

Со сцены фильм представили режиссер Руслан Бальтцер, продюсеры Дмитрий Рудовский и Матвей Зубалевич, актеры Роман Курцын, Дмитрий Певцов, Миша Шульц, Феодор Кирсанов, Климентий Кривоносенко, Дмитрий Калихов, Давид Аветисов и Варвара Майорова.

Среди множетства гостей премьеру посетили: режиссер Олег Тактаров, хоккеисты Марк Рудаковский, Александр Георгиев, гимнастка Ангелина Мельникова, телеведущая Ольга Петрикова, актеры Сергей Комаров, Елена Захарова, Алиса Руденко, Татьяна Плетнева, Станислав Соломатин, Дмитрий Брауэр, Алиса Конашенкова, София Петрова, Дмитрий Кулаченко, Виктория Венская, Тимур Бурин, Анастасия Бактимирова, Юрий Землянухин, исполнители Илья Гуров, Марко Радинович, блогеры Карина Кросс, Вячеслав Морозов, Анастасия Толмачева и другие.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

17.02.2026