В Москве прошла премьера драмы «Отец мать сестра брат»

24 декабря в кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма Джима Джармуша ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ.

Гостями премьеры стали Лев Зулькарнаев, Олег Гаас, Ксения Трейстер, Даша Верещагина, Стефания Маликова, Федор Гамалея, Ситора Алиева, Стас Тыркин, Михаил Гурай, Богдан Голощук, Маргарита Аброськина, Маша Цигаль, Васса Бокова и другие

В широкий прокат картина выйдет 1 января.

Фото: Андрей Калмыков, Алексей Молчановский