В Москве состоялась премьера фильма «Феррари»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

19 декабря в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера нового фильма Майкла Манна ФЕРРАРИ с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях.

Первыми зрителями картины стали Ирина Хакамада, Анастасия Талызина, Сергей Новосад, Федор Гамалея, Давид Ниамеди, Антон Риваль, Марк Богатырев, Нелла Стрекаловская, Иван Николаев, Карен Арутюнов, Нигина Сайфуллаева, Петр Буслов, Андрей Золотарев, Софья Донианц и другие.

В российский прокат ФЕРРАРИ выйдет на 4 дня раньше мирового релиза – 21 декабря.

Фото: Ксения Угольникова

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20.12.2023