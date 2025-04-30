В Москве состоялась премьера спортивной драмы «Финал»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

29 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера спортивной драмы ФИНАЛ.

Картину представили заслуженный тренер России Владимир Алекно, актеры Денис Шведов, Ирина Пегова, Михаил Тройник и Юлия Ильина, продюсер Андрей Крылов, режиссер Петр Зеленов, а также олимпийские чемпионы по волейболу Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, Сергей Гранкин, Дмитрий Ильиных и Александр Волков.

В числе гостей оказались Катя Лель, Юлия Беретта, Лариса Вербицкая, Ольга Зайцева, Анна Ещенко, Елена Старостина, Женя Малахова, Сергей Марин и другие.

ФИНАЛ выйдет в прокат с 8 мая.

Фото: Геннадий Авраменко / Глеб Лоскутов

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

30.04.2025