В Москве состоялась премьера спортивной драмы «Финал»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
29 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера спортивной драмы ФИНАЛ.
Картину представили заслуженный тренер России Владимир Алекно, актеры Денис Шведов, Ирина Пегова, Михаил Тройник и Юлия Ильина, продюсер Андрей Крылов, режиссер Петр Зеленов, а также олимпийские чемпионы по волейболу Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, Сергей Гранкин, Дмитрий Ильиных и Александр Волков.
В числе гостей оказались Катя Лель, Юлия Беретта, Лариса Вербицкая, Ольга Зайцева, Анна Ещенко, Елена Старостина, Женя Малахова, Сергей Марин и другие.
ФИНАЛ выйдет в прокат с 8 мая.
Фото: Геннадий Авраменко / Глеб Лоскутов
30.04.2025