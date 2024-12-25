В Москве прошла премьера сказочного фэнтези «Финист. Первый богатырь»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

24 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ.

Сказочное фэнтези со сцены представили режиссер Дмитрий Дьяченко, исполнители главных ролей Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Павел Прилучный, Кристина Строителева, Фёдор Гамалея, Артём Гайдуков, продюсеры Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Антон Златопольский.

Гостями премьеры стали Сергей Гармаш, Юлия Барановская, Елена Николаева, Александр Лыков, Клим Шипенко, Карен Арутюнов, Сергей Комаров, Екатерина Темнова, Дмитрий Муляр, Андрей Карако, Юлия Сумачева и многие другие.

ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ выйдет в широкий прокат с 1 января.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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25.12.2024