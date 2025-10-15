В Москве состоялась премьера мультфильма «Финник 2»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

14 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера нового анимационного фильма ФИННИК 2.

Картину со сцены представили актеры озвучивания Аня Покров, Слава Копейкин, Василиса Кукояка, основатель ГК «Рики» Илья Попов, генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина, продюсер ГК «Рики» Елена Чиркова, режиссер Денис Чернов, а также другие члены группы.

Гостями премьеры стали Алексей Серебряков, Александр Метелкин, Елена Борщева, Артур Бабич, Мария Янковская, Евгения Малахова, Екатерина Кобба, Карина Каграманян и многие другие.

Превью-показы ФИННИКА 2 начнутся с 18 октября, а в широкий прокат картина выйдет уже 23 октября.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

15.10.2025