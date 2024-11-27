В Москве прошла премьера сериала «Первый номер»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

26 ноября в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера драмы «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева. Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова. Сериал будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION уже с 1 декабря.

Презентацию посетили создатели: режиссер Клим Козинский, сценаристы Сергей Минаев, Дмитрий Минаев, продюсеры Данила Шарапов, Петр Ануров, Илья Бурец и Максим Филатов, оператор Генрих Медер, а также актеры Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Павел Деревянко, Александра Ребенок, Александр Цыпкин, Егор Корешков, Денис Власенко, Мария Андреева, Ольга Сутулова, Петар Зекавица, Александр Устюгов, Сергей Епишев, Софья Шидловская и другие.

Одними из первых зрителей сериала стали: Любовь Аксенова, Сергей Бурунов, Кристина Асмус, Диана Арбенина, Севиль, Алена Долецкая, Анна Михалкова, Алла Сигалова, Евгений Стычкин, Вадим и Григорий Верники, Полина Денисова, Нино Нинидзе, Тимур Родригез, Катя Кабак, Слава Копейкин, Марк Богатырев, Анна Михалкова, Михаил Тройник, Софья Синицына, Дарья Повереннова, Мадонна Мур, Дарья Авратинская, Рано Кубаева, Светлана Степанковская, Софья Донианц, Стася Венкова, Татьяна Столяр, Александра Урсуляк, Андрей Золотарев, Татьяна Михалкова, Василиса Перелыгина, Дарья Пашина, Валерия Дергилева, Дмитрий Болдин, Екатерина Соколова-Жубер, Мила Ершова, Анна Ещенко, Зарина Мухитдинова, Игорь Чехов, Надежда Игошина, Иван Макаревич, Мария Кравцова, Лянка Грыу, Рената Пиотровски, Диана Милютина, Ольга Зайцева и многие другие.

Фотографы: Максим Кашин, Ирина Полярная.

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27.11.2024