В Москве состоялась премьера сериала «Фишер. Затмение»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

20 мая в Москве в кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала «Фишер. Затмение» от Wink.ru.

Проект на премьере представили актеры Александра Ребенок, Даша Верещагина, Андрей Максимов, Алена Долголенко, Никита Худяков, Василий Копейкин, Софья Шидловская, Алина Азур. Перед премьерным показом к зрителям обратились генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, а также шоураннеры и авторы сценария Сергей Кальварский и Наталья Капустина, режиссер Александр Цой. В сераиле сыграли Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Александр Яценко, Никита Худяков, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Василий Копейкин, Степан Девонин и Алена Долголенко.

Премьеру сериала «Фишер. Затмение» посетили: Анна Александрова, Ангелина Ашман, Елизавета Базыкина, Василий Бейнарович, Сергей Бондарчук, Юлия и Маруся Бордовских, Василий Борисов, Григорий Верник, Юлия Волкова, Борислав Володин, Тереза Диуро, Алена Долголенко, Виктор Дробыш, Мила Ершова, Богдан Жилин, Андрей Золотарев, Леонид и Наталья Каневские, Слава Копейкин, Игорь Крутой, Этери и Кристина Левиевы, Марианна Максимовская, Сергей Марин, Диана Милютина, Елена Николаева, Нино Нинидзе, Максим Осадчий, Ульяна Пылаева, Яна Расковалова, Дарья Руденок, Михаил Тукмачев, Андрей Савочкин, Алла Сигалова, Галина Стрижевская, Татьяна Струженкова, Мария Шумакова.

Первый сезон «Фишера» с Иваном Янковским, Александром Яценко и Александрой Бортич имел успех у зрителей и критиков, а также получил несколько профессиональных наград. Проект взял две статуэтки «Золотого орла» в номинациях «Лучший сериал онлайн-платформы» и «Лучший актер онлайн-сериала» (Иван Янковский), а Александра Бортич была отмечена номинацией «Лучшая актриса онлайн-сериала». Иван Янковский стал лауреатом международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» и одержал победу в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино».

Сериал «Фишер. Затмение» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru 29 мая. Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация», «Фишер», «‎Балет»‎, «Чистые» и другие).

Фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru, Анна Темерина, Максим Кашин

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21.05.2025