В Москве состоялась премьера криминальной комедии «Где наши деньги?»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

8 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ криминальной комедии ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?

Картину со сцены представили актеры Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Владимир Сычев, Алексей Серебряков, Анна Слю, Александр Головин, режиссер Владимир Зинкевич, продюсеры Ольга Филипук, Михаил Китаев, Владимир Маслов, а также члены съемочной группы.

Гостями мероприятия стали Вадим Галыгин, Алена Михайлова, Эльдар Калимулин, Ярослав Могильников, Юлия Волкова и многие другие.

В широкий прокат картина, признанная лучшим фильмом на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», выходит уже 10 апреля.

Фото: Глеб Лоскутов, Максим Кашин

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09.04.2025