В Москве состоялась премьера комедии «Герои анекдотов»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

21 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера комедии ГЕРОИ АНЕКДОТОВ.

Фильм представили исполнители главных ролей Антон Богданов, Мария Горбань, Алексей Маклаков, Роман Хан, Дмитрий Орлов, а также режиссер Андрей Никифоров, продюсер Гевонд Андреасян и другие участники съемочной группы.

Гостями премьерного показа стали Светлана Степанковская, Алексей Гаврилов, Антон Зацепин, Артемий Драгунский, Павел Комаров и другие.

В широкий прокат картина выйдет 24 июля.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»

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22.07.2025