В Москве состоялась премьера комедии «Герои анекдотов»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
21 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера комедии ГЕРОИ АНЕКДОТОВ.
Фильм представили исполнители главных ролей Антон Богданов, Мария Горбань, Алексей Маклаков, Роман Хан, Дмитрий Орлов, а также режиссер Андрей Никифоров, продюсер Гевонд Андреасян и другие участники съемочной группы.
Гостями премьерного показа стали Светлана Степанковская, Алексей Гаврилов, Антон Зацепин, Артемий Драгунский, Павел Комаров и другие.
В широкий прокат картина выйдет 24 июля.
Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»
22.07.2025