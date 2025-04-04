В Москве состоялась премьера сериала «Гипнозис»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»

2 апреля в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера детективного триллера «Гипнозис».

Первые эпизоды сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером кинокомпании «Место силы» Александром Сысоевым, генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером Тимофеем Жалниным, автором сценария Григорием Максимовым и актерами проекта Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Евгением Коряковским, Анастасией Куимовой, Павлом Чернышевым, Анастасией Волынской и другими.

Гостями премьерного показа стали Станислав Черчесов, Елена Николаева, Сергей Дружко, Екатерина Мцитуридзе, Ирина Медведева, Карина Александрова, Анна Богомолова, Ангелина Пахомова, Карина Муса, Валентин Анциферов, Серафима Красникова и другие.

Первая серия «Гипнозиса» уже дебютировала в Okko.

Фото: пресс-служба Okko

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04.04.2025