В Москве состоялась премьера сказки «Горыныч»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

21 октября в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера семейного фильма ГОРЫНЫЧ с Александром Петровым в главной роли. В широкий прокат сказка о приключениях малыша-дракона выходит 23 октября.

Гостями премьеры стали Леонид Ярмольник, Никита Тарасов, Александр Самойленко, Александра Ребенок, Роман Евдокимов, Ольга Дибцева, Ольга Сухарева, Эльдар Калимулин, Артем Кошман, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Мария Кошина, Александра Киселева, Савелий Кудряшов, Карина Каграманян, Юлия Миронова, Елена и Василиса Кукояка и многие другие.

Картину зрителям представили продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов, режиссер-постановщик Дмитрий Хонин, актеры Александр Петров, Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Роман Курцын, Алексей Филимонов, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков и другие члены съемочной группы.

Над проектом работают Кинокомпания СТВ при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино, а также компании «Глобус-фильм» и CGF.

Фото: пресс-служба компании «Вольга»

22.10.2025