В рамках ПМЭФ состоялся закрытый премьерный показ сериала «Государь»

Фоторепортаж из кинотеатра «Аврора»

19 июня в рамках ПМЭФ-2025 в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге состоялся закрытый премьерный показ исторического сериала «Государь», созданного Первым каналом, Okko, Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» («НФП»), Продюсерским центром «12» и кинокомпанией «Глобус-фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Первый эпизод сериала представила творческая команда проекта во главе с генеральным директором Первого канала и генеральным продюсером Константином Эрнстом, продюсером Натальей Смирновой, генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером Сергеем Гинзбургом, исполнителями главных ролей Константином Плотниковым и Евгением Ткачуком.

Гостями премьеры стали Алексей Гореславский, Софья Эрнст, Дарья Мороз, Роман Новиков, Максим Блинов, Арам Вардеванян, Григорий Чабан, Сергей Барковский, Виталий Коваленко и многие другие.

«Государь» дебютирует в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Кино1ТВ со 2 июля.

Фото: пресс-служба Okko

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20.06.2025