В Москве прошла премьера мультфильма «Грузовички»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
26 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера мультфильма ГРУЗОВИЧКИ.
Со сцены картины представили продюсер Денис Баглай, режиссер Дмитрий Грачев и творческая команда мультфильма.
Гостями премьеры стали Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук, Агата и Петр Дранга, Андрей Золотарев, Анна Цуканова-Котт, Михаил Врубель, Алексей Иванов, Максим Филатов, Алексей Гаврилов, Катерина Кейру, Марина Калецкая и другие.
В широкий прокат картина выйдет 30 апреля.
Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова
27.04.2026