В Москве состоялась премьера документального фильма «Хозяин Алтайских гор»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула Кино Европа»

4 июня в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялась премьера документального фильма ХОЗЯИН АЛТАЙСКИХ ГОР.

Лента показывает мир снежных барсов, оказавшихся на грани исчезновения среди прекрасной природы Горного Алтая. Свои голоса проекту подарили Николай Дроздов и Константин Хабенский.

Гостями премьеры стали Алена Апина, Марина Васильева, Евгения Ахременко, Иван Кокорин, Сергей Филин, Алиса Буслова, Ярослава Дегтярёва, Анар и другие.

Картина выйдет в прокат 13 июня.

Фото: Глеб Лоскутов

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05.06.2024