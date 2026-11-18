В Москве прошла премьера фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

17 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера картины ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ – новой главы культовой кинофраншизы.

В числе первых зрителей оказались – Мария Кожевникова, Ирина Мягкова, Денис Власенко, Александр Мизёв, Сарик и Гевонд Андреасяны, Александр Новиков, Никита Кравчук, Мария Мацель, Даша Верещагина и другие представители киноиндустрии и медиасферы.

В российский прокат фильм выходит 26 ноября. Правообладатель – «Арна Медиа», дистрибьютор – «Атмосфера Кино».

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

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18.11.2026