В Москве прошла премьера фантастического боевика «Идентификация»
Фоторепортаж из кинотеатра «Иллюзион»
21 августа в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фантастического боевика ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
Фильм со сцены представили продюсер Владимир Денисюк, а также актеры Антон Пампушный, Антон Лаврентьев и Елизавета Налетова.
Гостями мероприятия стали Алина Астровская, Алексей Гаврилов, Игорь Ознобихин, Наталья Мильниченко, Анна Ещенко и другие.
В широкий прокат ИДЕНТИФИКАЦИЯ выйдет 28 августа.
Фото: Михаил Свешников
22.08.2025