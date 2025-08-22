В Москве прошла премьера фантастического боевика «Идентификация»

Фоторепортаж из кинотеатра «Иллюзион»

21 августа в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фантастического боевика ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

Фильм со сцены представили продюсер Владимир Денисюк, а также актеры Антон Пампушный, Антон Лаврентьев и Елизавета Налетова.

Гостями мероприятия стали Алина Астровская, Алексей Гаврилов, Игорь Ознобихин, Наталья Мильниченко, Анна Ещенко и другие.

В широкий прокат ИДЕНТИФИКАЦИЯ выйдет 28 августа.

Фото: Михаил Свешников

