В Москве прошла премьера фильма «Императрицы»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

20 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера художественно-документального фильма Андрея Кравчука ИМПЕРАТРИЦЫ.

Первым зрителям картину представили: генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, продюсеры Тина Канделаки, Иван Голомовзюк, Борис Ханчалян, Ольга Гнездилова, режиссер Андрей Кравчук, актеры Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Евгений Шварц, Оливье Сиу.

Гостями премьеры стали Люся Чеботина, Елена Николаева, Мила Ершова, Эвелина Бледанс, Тимур Родригез, Михаил Тройник, Анна и Мария Пересильд, Лиза Моряк, Вячеслав Манучаров, Иван Кокорин, Елена Борщева, Мария Кравченко, Валерия Федорович, Анна Глаубэ, Маргарита Аброськина, Олег Гаас, Алексей Гаврилов, Дмитрий Красилов, Пелагея Невзорова, Алла Сигалова, Алена Водонаева, Дмитрий Колдун, Прохор Шаляпин, Анна Богомолова, Александр Метелкин, Анна Котова, Ирина Безряднова и другие.

ИМПЕРАТРИЦЫ выйдут в прокат 26 октября. Дистрибьютор – «Централ Партнершип».

Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»

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21.10.2023