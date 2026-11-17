В Москве состоялась премьера фильма «Рокки – это я»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

16 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера фильма Питера Фаррелли РОККИ – ЭТО Я.

Гостями мероприятия стали Дмитрий Чеботарев, Елизавета Климова, Алена Михайлова, Ярослав Могильников, Алена Долголенко, Илья Маланин, Анна Халилулина, Александр Анатольевич, Александр Мостовой, Анар, Диана Милютина, Елена Борщева, Софья Володчинская, Сергей Кальварский, Александр Котт, Серафима Красникова, Полина Лиске, Дмитрий Мазуров и другие.

Фильм выйдет в кинотеатральный прокат в России с 19 ноября.

Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова

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17.11.2026