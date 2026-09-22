В Москве состоялась премьера танцевальной драмы «Искусство падения»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

22 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера драмы Мигеля «Искусство падения» об участниках танцевального шоу.

Премьерные эпизоды проекта представили творческая команда сериала во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером компании NORM PRODUCTION Вячеславом Дусмухаметовым и продюсером Романом Новиковым, режиссером-постановщиком Мигелем, автором сценария и креативным продюсером Дарьей Грацевич, хореографом Ксенией Михеевой, композитором Максимом Свободой и исполнителями главных ролей: Дмитрием Щебетом, Артуром Астманом, Линдой Лапиньш, Игорем Грабузовым, Глебом Бочковым, Анной Цыганковой, Ильей Прелиным, Дарьей Гущиной, Светланой Камбур, Никитой Санаевым, Амбарцумом Кабаняном и другими.

Гостями премьерного показа стали: Ирина Мягкова (появилась в роли камео в сериале), Екатерина Волкова, Полина Диброва, Елизавета-Варвара Аранова, Евгения Павлин, Наташа Борисова, Лиза Шакира, Мария Ахметзянова, Юлия Волкова, Анна Ещенко, Андрей Мартынов, Даниил Вершинин, Юлия Афанастева, Евгения Павлин, Надежда Лумпова, Карен Оганесян, Александра Балакирева и другие.

Первые эпизоды сериала «Искусство падения» были представлены в рамках конкурсной программы IV фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где проект победил в номинации «Открытие нового сезона» (режиссерский дебют Мигеля).

Фото: пресс-служба Okko

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22.09.2026