В Москве состоялась премьера сериала «История его служанки»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

26 мая в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» онлайн-кинотеатр «Иви» провел премьеру исторической мелодрамы «История его служанки».

Со сцены проект представили заместитель генерального директора по контенту «Иви» Иван Гринин, директор по собственному производству «Иви» Алексей Казаков, генеральный продюсер Антон Зайцев, ведущий креативный продюсер Тимофей Шарипов, актеры Милана Бру, Матвей Лыков, Вероника Журавлева, Михаил Сотников, Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Ольга Ломоносова, Илья Носков и другие.

Гостями вечера в атмосфере начала XIX века стали Анна Снаткина, Александр Лыков, Алексей Розин, Александра Ревенко, Григорий Калинин, Николай Шрайбер, Влад Прохоров, Марина Васильева, Анна Глаубэ, Иван Трушин, Ангелина Поплавская, Алина Ланина, Наташа Борисова, Наталья Земцова, Владислав Ветров и многие другие.

Премьера первых четырех серий «История его служанки» состоится 2 июня.

Фото: пресс-служба «Иви»

30.05.2026