В Москве прошла премьера фильма «Иван Семенов: Большой поход»
Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»
23 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейной комедии Антона Богданова ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД.
Помимо самого режиссера, картину зрителям представили актеры Мария Шукшина, Марина Федункив, Роман Погорелов, Константин Костин и глава компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев.
Гостями премьеры стали Кирилл Плетнев с сыновьями, Наталья Земцова с сыном, Гавриил Гордеев с дочерью, Ольга Смирнова с сыном, Анфиса Чехова с сыном, Юлия Беретта, Георгий Малков и Ирина Безряднова с детьми, Дмитрий Рудовский с семьей, Виктор Добронравов с семьей, Владимир Левкин с семьей, Анна Котова с племянницей, Ярослава Дегтярева, Зоя Бербер, Вера Островская, Владимир Селиванов виртуально и другие.
Фото: Геннадий Авраменко
26.09.2023