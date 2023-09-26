В Москве прошла премьера фильма «Иван Семенов: Большой поход»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

23 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейной комедии Антона Богданова ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД.

Помимо самого режиссера, картину зрителям представили актеры Мария Шукшина, Марина Федункив, Роман Погорелов, Константин Костин и глава компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев.

Гостями премьеры стали Кирилл Плетнев с сыновьями, Наталья Земцова с сыном, Гавриил Гордеев с дочерью, Ольга Смирнова с сыном, Анфиса Чехова с сыном, Юлия Беретта, Георгий Малков и Ирина Безряднова с детьми, Дмитрий Рудовский с семьей, Виктор Добронравов с семьей, Владимир Левкин с семьей, Анна Котова с племянницей, Ярослава Дегтярева, Зоя Бербер, Вера Островская, Владимир Селиванов виртуально и другие.

Фото: Геннадий Авраменко

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26.09.2023