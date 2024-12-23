В Москве состоялась премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 6»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

21 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6.

К зрителям с экрана обратился Никита Ефремов, который уже 13 лет озвучивает Ивана Царевича, и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Среди гостей были Ольга Ломоносова, Данил Стеклов, Николай Рыбников, Маша Кошина, Варвара Куприна, Карина Кагра, Лина Ли, Алиса Буслова и другие.

Шестая часть франшизы выходит в прокат 26 декабря.

Фото: Анна Темерина

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23.12.2024