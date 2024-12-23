В Москве состоялась премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 6»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
21 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6.
К зрителям с экрана обратился Никита Ефремов, который уже 13 лет озвучивает Ивана Царевича, и поздравил всех с наступающим Новым годом.
Среди гостей были Ольга Ломоносова, Данил Стеклов, Николай Рыбников, Маша Кошина, Варвара Куприна, Карина Кагра, Лина Ли, Алиса Буслова и другие.
Шестая часть франшизы выходит в прокат 26 декабря.
Фото: Анна Темерина
23.12.2024