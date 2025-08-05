top banner

Фотоальбом

В Москве прошла премьера музыкальной мелодрамы «Джульетта и Ромео»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

4 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера музыкальной мелодрамы ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО.

Гостями показа стали Иван Добронравов, Анна Азарова, Полина Куценко, Мария Ахметзянова, Алена Чехова, Евдокия Лаврухина, Елена Муравьева, Павел Комаров, Зоя Зиновьева и многие другие.

В российский прокат картина выйдет уже 7 августа.

Фото: пресс-служба Capella Film 

 

05.08.2025