В Москве прошла премьера музыкальной мелодрамы «Джульетта и Ромео»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
4 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера музыкальной мелодрамы ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО.
Гостями показа стали Иван Добронравов, Анна Азарова, Полина Куценко, Мария Ахметзянова, Алена Чехова, Евдокия Лаврухина, Елена Муравьева, Павел Комаров, Зоя Зиновьева и многие другие.
В российский прокат картина выйдет уже 7 августа.
Фото: пресс-служба Capella Film
05.08.2025