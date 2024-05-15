В Москве прошла премьера сериала «Калимба»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

14 мая в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера восьмисерийного психологического триллера «Калимба».

Проект гостям вечера лично представила творческая команда сериала во главе с режиссером-постановщиком Нурбеком Эгеном, генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером кинокомпании NORM PRODUCTION Вячеславом Дусмухаметовым, креативным продюсером сериала Романом Новиковым и актерами, среди которых Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Константин Плотников, Лиза Шакира, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Юлия Волкова и другие.

Гостями премьерного показа стали Елена Летучая, Александр Цыпкин, Рената Пиотровски, Алла Сигалова, Тимур Родригез, Катя Кабак, Владимир Мишуков, Слава Копейкин, Мила Ершова, Ингрид Олеринская, Яна Кошкина, Марина Александрова, Зоя Яровицына, Даниил Воробьев, Денис Шведов, Анна Невская и другие.

Фото: Анна Темерина / Ксения Угольникова

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15.05.2024