В Москве состоялась премьера драмеди «Каникулы»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

28 октября в кинотеатре «Художественный» прошла зрительская премьера драмеди КАНИКУЛЫ.

Гостями премьеры стали: режиссер Анна Кузнецова, исполнительница главной роли Дарья Савельева, а также Анна Слю, Данил Стеклов, Надежда Лумпова, Алексей Попогребский, Алексей Боков, Алина Насибуллина, Юлия Мишкинене, Алексей Фокин, Марина Калецкая, Зака Абдрахманова и другие.

Лента выйдет в российский прокат 7 ноября.

Фото: пресс-служба компании «Пионер»

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29.10.2024