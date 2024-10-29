В Москве состоялась премьера драмеди «Каникулы»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
28 октября в кинотеатре «Художественный» прошла зрительская премьера драмеди КАНИКУЛЫ.
Гостями премьеры стали: режиссер Анна Кузнецова, исполнительница главной роли Дарья Савельева, а также Анна Слю, Данил Стеклов, Надежда Лумпова, Алексей Попогребский, Алексей Боков, Алина Насибуллина, Юлия Мишкинене, Алексей Фокин, Марина Калецкая, Зака Абдрахманова и другие.
Лента выйдет в российский прокат 7 ноября.
Фото: пресс-служба компании «Пионер»
29.10.2024