В Москве состоялась премьера драмеди «Картины дружеских связей»

3 марта в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера фильма КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ.

Картину представили режиссер Соня Райзман, актеры Александр Паль, Евгений Цыганов, Мария Карпова, Руслан Братов, Гоша Токаев, Ирина Мартыненко, Игорь Царегородцев, Даша Котрелёва и другие члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Юра Борисов, Юлия Снигирь, Саша Бортич, Аглая Тарасова, Анна Меликян, Александр Робак, Александр Яценко, Любовь Аксенова, Светлана Иванова, Джаник Файзиев, Муся Тотибадзе, Ирина Горбачева, Роман Евдокимов, Нигина Сайфуллаева, Сергей Сельянов, Алексей Попогребский, Кузьма Котрелёв и многие другие.

В прокат КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ выйдут 19 марта.

Фото: Николай Зверков, Евгений Смирнов