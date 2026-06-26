25 июня в «Горький Холл» на Киностудии Горького состоялась премьера комедии КАССА НЕВЕСТ.

Фильм представили актеры Алексей Воробьев, Егор Дружинин, Анна Богомолова, Роман Маякин, Снежана Самохина, Екатерина Моргунова, а также режиссер Руслан Бальтцер.

Гостями премьеры стали Сергей Зверев, Илана Дылдина, Анна Ещенко, София Володчинская, Аида Гарифуллина, Анна Пескова и другие.

Картина выйдет на экраны кинотеатров 2 июля.

Фото: пресс-служба Киностудии Горького