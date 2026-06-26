На Киностудии Горького состоялась премьера комедии «Касса невест»
Фоторепортаж из «Горького Холла»
25 июня в «Горький Холл» на Киностудии Горького состоялась премьера комедии КАССА НЕВЕСТ.
Фильм представили актеры Алексей Воробьев, Егор Дружинин, Анна Богомолова, Роман Маякин, Снежана Самохина, Екатерина Моргунова, а также режиссер Руслан Бальтцер.
Гостями премьеры стали Сергей Зверев, Илана Дылдина, Анна Ещенко, София Володчинская, Аида Гарифуллина, Анна Пескова и другие.
Картина выйдет на экраны кинотеатров 2 июля.
Фото: пресс-служба Киностудии Горького
26.06.2026