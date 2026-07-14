В Москве прошла премьера сериала «Холод»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

13 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера криминальной драмы «Холод».

Мероприятие посетили актеры, исполнившие роли в сериале: Любовь Аксенова, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Ольга Смирнова, Владислав Ценев, Аюб Магомадов, Александр Аверин, Дмитрий Соломыкин и другие.

Первыми оценить проект также пришли Аглая Тарасова, Александр Горчилин, Юрий Быков, Андрей Золотарев, Лукерья Ильяшенко, Роман Евдокимов, Михаил Тройник, Никита Тарасов, Сергей Романович, Александра Киселева, Тереза Диуро, и многие другие.

«Холод» дебютирует на «Иви», Start, Wink и «КИОН» с 16 июля.

Фото: Иви / Start / Wink

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14.07.2026