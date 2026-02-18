В Санкт-Петербурге состоялась премьера фэнтези «Король и Шут. Навсегда»

Фоторепортаж из кинотеатра «Родина»

17 февраля в кинотеатре «Родина» – в месте, расположенном в самом центре Санкт-Петербурга, – состоялась премьера полнометражной панк-сказки КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА.

Премьеру фильма посетили: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Илья Гришин, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Антон Лиссов, Андрей Князев, Агата Нигровская, Алексей Горшенев, дочери Михаила Горшенева – Александра Гордеева и Анастасия Шабанова, Игорь «Панкер» Гудков, Михаил Китаев, Евгений Санников, Анна Завтур, Дарья Олейникова, Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов, Дарья Кухарских, Кристина Юдичева, Сиу Нгуен, DJ Stonik1917, Тарас Уманский (Стигмата), Стереполина, Юлия Лысенко, Елизавета Худайбердиева и другие.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

18.02.2026