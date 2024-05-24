В Москве прошла премьера шоу KION «Клиника счастья. Реалити»
Фотоотчет из кинотеатра «Москва»
23 мая в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера нового шоу онлайн-кинотеатра KION «Клиника счастья. Реалити» — проекта, который поможет парам спасти семью за три дня.
Шоу представили ведущая Аврора, генеральный продюсер KION Игорь Мишин, режиссер Алексей Трейман, продюсеры Ирина Леденец, Ангелина Ашман, Анна Терехина, а также съемочная группа, участники реалити и эксперты проекта.
В числе гостей, посетившивших премьеру – Диана Арбенина, Алла Сигалова, Яна Чурикова, Ирина Безрукова, Дарья Жовнер, Анна Михайловская, Анна Невская, Арина Шарапова, Анна Исаева, Сергей Комаров, Александра Киселева, Софья Митрофанова, Алена Чехова, Анастасия Акатова и многие другие.
Премьерные серии «Клиники счастья. Реалити» дебютируют в онлайн-кинотеатре KION 1 июня.
Фото: пресс-служба KION
24.05.2024