В Москве прошла премьера шоу KION «Клиника счастья. Реалити»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

23 мая в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера нового шоу онлайн-кинотеатра KION «Клиника счастья. Реалити» — проекта, который поможет парам спасти семью за три дня.

Шоу представили ведущая Аврора, генеральный продюсер KION Игорь Мишин, режиссер Алексей Трейман, продюсеры Ирина Леденец, Ангелина Ашман, Анна Терехина, а также съемочная группа, участники реалити и эксперты проекта.

В числе гостей, посетившивших премьеру – Диана Арбенина, Алла Сигалова, Яна Чурикова, Ирина Безрукова, Дарья Жовнер, Анна Михайловская, Анна Невская, Арина Шарапова, Анна Исаева, Сергей Комаров, Александра Киселева, Софья Митрофанова, Алена Чехова, Анастасия Акатова и многие другие.

Премьерные серии «Клиники счастья. Реалити» дебютируют в онлайн-кинотеатре KION 1 июня.

Фото: пресс-служба KION

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24.05.2024