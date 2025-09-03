В Москве состоялась премьера комедии «Колбаса»

2 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера комедии КОЛБАСА.

Ленту представили исполнители главных ролей Александр Метелкин, Полина Казанцева, Эрхан Нохоев, Илана Дылдина, Сергей Штепс, Остап Ларин, Ирина Юдина, режиссер Андрей Пантелеев, продюсеры Алеся Пантелеева, Владимир Пермяков, Дмитрий Шубин, а также участники съемочной группы.

Гостями премьеры стали Эвелина Бледанс, Маруся Левкина, Таша Белая, Данила Якушев, Ирина Безряднова, Наталья Мильниченко, Слава Морозов, Александра Лукьянова, Гарик Абдразаков и другие.

КОЛБАСА выйдет в прокат 4 сентября.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»