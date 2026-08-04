В Москве состоялась премьера фильма «Последний богатырь. Колобок»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
3 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейного фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК.
На сцену фильм вышли представить генеральные продюсеры Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Антон Златопольский, режиссер Антон Маслов, а также актеры Дмитрий Журавлев, Гарик Харламов, Мила Ершова, Дмитрий Колчин, Дарья Блохина и другие.
Гостями премьеры стали Прохор Шаляпин, Олеся Иванченко, Лиза Моряк, Софья Каштанова, Станислав Костюшкин, Анастасия Сиваева, Полина Айнутдинова, Ника Здорик, Святослав Рогожан, Анастасия Резник и другие.
В широкий прокат картина выйдет 6 августа.
Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»
04.08.2026