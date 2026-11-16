В Москве состоялась премьера семейного фэнтези «Колотун и Волшебное королевство»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

14 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера семейного фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО.

Со сцены фильм представили генеральный продюсер Юлия Соболевская, режиссер Олег Гусев, актеры Александр Горбатов, Агата Дранга, Артур Ваха, Лукерья Ильяшенко и другие участники съемочной группы.

Гостями премьеры стали Аркадий Укупник, Петр Дранга, Карен Арутюнов, Ольга Никольская, Надежда Гуськова, Маруся Левкина, Анна Ещенко и другие.

КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО выйдет в прокат с 19 ноября. Дистрибьютор – «Атмосфера Кино».

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

16.11.2026