В Москве прошла премьера мультфильма «Команда монстров»

21 сентября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера приключенческого мультфильма КОМАНДА МОНСТРОВ.

Гостями мероприятия стали Елена Борщева, Никита Панфилов, Елена Кулецкая, Ярослава Дегтярева, Александр Метелкин, Анастасия Меськова, Евгения Соляных, Полина Айнутдинова, Евгения Ахременко, Надежда Гуськова и другие.

Лента выйдет в прокат 26 сентября.

Фото: Алексей Молчановский

