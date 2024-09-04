В Москве прошла премьера сериала «Комбинация»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
3 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера байопика «Комбинация» о культовой женской поп-группе 90-х.
Сериал гостям представил весь основной актерский состав сериала – Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Владимир Канухин, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Полина Гухман, Даниил Воробьев, Софья Володчинская, Игорь Царегородцев, Стася Милославская, Ульяна Кравец, режиссер Никита Власов, генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин и продюсер «Лунапарка» Дмитрий Нелидов.
Помимо этого, на сцену поднялись и реальные участники истории: солистки оригинального состава «Комбинации» Татьяна Иванова и Алена Апина, а также композитор Виталий Окороков.
Мероприятие также посетили Настасья Самбурская, Аврора, Тимур Родригез, Катя Кабак, Слава Копейкин, Леон Кемстач, Юлия и Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Гриша Верник, Софья Синицына, Дмитрий Чеботарев, Мила Ершова, Анна Банщикова и другие.
«Комбинация» дебютирует в онлайн-кинотеатре Wink с 6 сентября.
Фото: Анна Темерина
04.09.2024