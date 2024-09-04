В Москве прошла премьера сериала «Комбинация»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

3 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера байопика «Комбинация» о культовой женской поп-группе 90-х.

Сериал гостям представил весь основной актерский состав сериала – Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Владимир Канухин, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Полина Гухман, Даниил Воробьев, Софья Володчинская, Игорь Царегородцев, Стася Милославская, Ульяна Кравец, режиссер Никита Власов, генеральный продюсер «‎НМГ Студии»‎ Фёдор Бондарчук, генеральный директор «‎НМГ Студии»‎ Дмитрий Табарчук, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин и продюсер «Лунапарка» Дмитрий Нелидов.

Помимо этого, на сцену поднялись и реальные участники истории: солистки оригинального состава «Комбинации» Татьяна Иванова и Алена Апина, а также композитор Виталий Окороков.

Мероприятие также посетили Настасья Самбурская, Аврора, Тимур Родригез, Катя Кабак, Слава Копейкин, Леон Кемстач, Юлия и Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Гриша Верник, Софья Синицына, Дмитрий Чеботарев, Мила Ершова, Анна Банщикова и другие.

«Комбинация» дебютирует в онлайн-кинотеатре Wink с 6 сентября.

Фото: Анна Темерина

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04.09.2024