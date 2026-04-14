В Москве прошла премьера драмы «Коммерсант»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

13 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма КОММЕРСАНТ.

Со сцены проект представили режиссеры Никита и Федор Кравчуки, продюсеры Владимир Малышев, Иван Голомовзюк, Максим Филатов и Илья Бурец, автор книги «Сажайте, и вырастет» Андрей Рубанов, исполнитель главной роли и креативный продюсер Александр Петров, а также актеры Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко, Карэн Бадалов и другие.

Гостями премьеры стали Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Аглая Тарасова, Эльдар Калимулин, Дарья Жовнер, Софья Аржаных, Алина Алексеева, Олег Савостюк, Клим Шипенко, Андрей Кравчук, Евгений Сангаджиев и другие.

КОММЕРСАНТ выйдет в широкий прокат с 23 апреля.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

14.04.2026