В Москве состоялась премьера комедии «Кореша»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

14 октября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма КОРЕША, рассказывающего о похождениях закадычных друзей Макса и Гуся в исполнении Никиты Кологривого и Владимира Карпука.

Картину представили актеры и создатели: Георгий Дронов, Владимир Карпук, Микита Воронов, Сергей Комаров, Никита Джигурда, а также режиссер Денис Павлов и генеральный продюсер Дмитрий Щербанов.

Звёздными гостями мероприятия стали Дмитрий Дюжев, Михаил Богдасаров, Юлия Беретта, Екатерина Молоховская, Александр Новиков, Марина Анисина, Евгения Синицкая и многие другие.

Киноверсия популярной франшизы «Зема 3» и «Макс и Гусь» выйдет в прокат 17 октября.

Фото: пресс-служба «Вселенная кино»

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15.10.2024