В Москве прошла премьера музыкальной комедии «Королёк моей любви»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

26 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма КОРОЛЁК МОЕЙ ЛЮБВИ.

Картину со сцены представила команда фильма во главе с директором телеканала ТНТ Тиной Канделаки, генеральным продюсером ТНТ Аркадием Водаховым, продюсером Ликой Бланк, режиссером Марюсом Вайсбергом, актерами Демисом Карибидисом, Михаилом Галустяном, Людмилой Артемьевой, Сергеем Ростом, Альбиной Кабалиной, Адилой Рагимовой и другими.

Гостями мероприятия стали Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Эльдар Калимулин, Александр Ревва, Кузьма Сапрыкин, а также представители индийской стороны.

КОРОЛЁК МОЕЙ ЛЮБВИ появится на экранах кинотеатров с 1 апреля.

Фото: пресс-служба ТНТ

27.03.2026