В Москве прошла премьера драмы «Королевство»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

23 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась зрительская премьера драмы КОРОЛЕВСТВО – лауреата фестиваля «Маяк» в номинациях «Лучший дебют» и «Лучшая операторская работа».

Фильм представили съемочная группа во главе с режиссером Татьяной Рахмановой, продюсерами Марией Маевской, Валерией Мостовой и исполнителями главных ролей.

Гостями премьеры стали Александра Бортич, Александр Робак, Игорь Мишин, Наум Клейман, Александр Мизёв, Ситора Алиева, Евгения Громова, Антон Малышев, Клавдия Коршунова, Юлия Трофимова, Юлия Мишкинене и другие.

КОРОЛЕВСТВО выйдет в прокат 3 октября.

Фото: Ксения Угольникова

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24.09.2024