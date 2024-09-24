В Москве прошла премьера драмы «Королевство»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
23 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась зрительская премьера драмы КОРОЛЕВСТВО – лауреата фестиваля «Маяк» в номинациях «Лучший дебют» и «Лучшая операторская работа».
Фильм представили съемочная группа во главе с режиссером Татьяной Рахмановой, продюсерами Марией Маевской, Валерией Мостовой и исполнителями главных ролей.
Гостями премьеры стали Александра Бортич, Александр Робак, Игорь Мишин, Наум Клейман, Александр Мизёв, Ситора Алиева, Евгения Громова, Антон Малышев, Клавдия Коршунова, Юлия Трофимова, Юлия Мишкинене и другие.
КОРОЛЕВСТВО выйдет в прокат 3 октября.
Фото: Ксения Угольникова
24.09.2024